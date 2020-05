Interesse do PSG em Dembélé pode facilitar volta de Neymar ao Barcelona

Clube francês estaria de olho no jogador mesmo após seguidas lesões, segundo o jornal Sport, e Barça o colocaria na negociação pelo brasileiro

O está de olho na contratação do atacante Ousmane Dembélé e o pode aproveitar este interesse para facilitar o retorno de Neymar ao Camp Nou. Isso é o que diz reportagem publicada neste domingo pelo jornal catalão Sport.

Segundo o diário, o interesse do pelo jogador de 23 anos já vem desde a temporada passada e faz parte do plano do clube de "afrancesar" seu elenco. Além disso, o técnico Thomas Tuchel "o conhece perfeitamente e sabe que pode fazê-lo render e evoluir" - os dois trabalharam juntos no .

O jornal catalão afirma também que o Barça "é consciente de que Dembélé deverá ser um jogador importante, mas não fecha a porta para sua saída". O clube adotaria a estratégia de aguardar o contato dos franceses e então colocar o atacante como moeda de troca na negociação para repatriar Ney.

Dembélé vem tendo seguidos problemas musculares desde que chegou ao Barcelona em agosto de 2017. A última lesão, sofrida em fevereiro, vai deixá-lo afastado dos gramados pelo menos até agosto. De acordo com o Sport, o PSG está a par das contusões, acredita que elas aconteceram porque "a musculatura do atleta seguia em fase de crescimento" e espera que a partir de agora ele deva jogar com mais frequência.

O diário catalão fala ainda que o time francês é um dos poucos neste momento que poderia arcar com o alto salário de Dembélé (cerca de 10 milhões de euros por temporada). Por fim, diz que sua transferência não seria traumática à equipe espanhola porque, além de poder ser associada ao retorno de Neymar, pode abrir espaço para que pratas da casa como Ansu Fati e Collado tenham mais chances no time principal.