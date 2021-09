Marinho no Santos: qual é o tempo de contrato e multa rescisória?

O atacante concedeu entrevista na qual demonstrou vontade de deixar o Peixe, ainda que "pela porta da frente"

O atacante Marinho chegou ao Santos em 2019 e, desde então, se transformou em uma das maiores referências técnicas do Alvinegro Praiano. Em 97 jogos, foram 39 gols marcados e 16 assistências, com destaque para as exibições que ajudaram o Peixe a chegar na final da Libertadores de 2020. Entretanto, em entrevista recente dada ao jornalista Ademir Quintino, Marinho revelou certa insatisfação com os rumos do clube e indicou que gostaria de deixar a Vila Belmiro.

“Eu sempre pedi um time que brigasse por títulos. Você vê Soteldo, Luan Peres, Alison, Pituca saindo... Tudo mundo saindo. E eu não saio, também? Mas não estamos numa boa situação e eu vou continuar, porque cheguei pela porta da frente e vou sair com o Santos na primeira divisão. Eu estou fechado até o fim do campeonato, e que o presidente pense um pouquinho. Não quero sair de graça”, disse o atacante, que revelou ter sido procurado por Atlético-MG e Palmeiras.

Durante a entrevista, Marinho também disse ter sido vítima de erro médico em sua recuperação de lesão na coxa. O jogador não joga desde 28 de julho e retornou aos treinos apenas nesta primeira semana de setembro. Embora ainda não tenha condições de atuar por 90 minutos, é possível que o camisa 11 volte a entrar em campo pelo Peixe no duelo do próximo sábado (11), contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

E em meio à última declaração de Marinho, o torcedor santista faz a seguinte pergunta: até quando o jogador tem contrato com o clube e quanto uma negociação futura poderia render, financeiramente, para os cofres alvinegros?

Tempo de contrato

(Foto: Ivan Storti/Santos)

Marinho tem contrato com o Santos até o fim de 2022. Ou seja: finalizada a atual temporada, entra em seu último período contratual do qual poderia, nos últimos seis meses de vínculo, assinar pré-contrato com qualquer equipe para deixar a Vila Belmiro sem a necessidade de taxas de transferências para o Santos.

Multa rescisória

(Foto: Santois/Divulgação)

Segundo dito pelo presidente santista, José Carlos Peres, em entrevista ao blog do jornalista Jorge Nicola no “Yahoo!”, em setembro de 2020, a multa rescisória de Marinho é de 15 milhões de euros – R$ 91.8 milhões na cotação atual.