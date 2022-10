Inter de Milão x Viktoria Plzen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Inter briga pela classificação às oitavas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Próximo de conquistar pelo segundo ano consecutivo a classificação às oitavas de final, a Inter de Milão recebe o Viktoria Plzen nesta quarta-feira (26), no San Siro, às 13h45 (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo C da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na TNT, na TV fechada, e na HBO Max, no streaming.

Na vice-liderança, com sete pontos, a Inter registra duas vitórias, um empate e uma derrota, e briga pela segunda vaga com o Barcelona, que soma quatro pontos. O líder Bayern de Munique, com 12, já se garantiu para a próxima fase.

Para o cofronto, a Inter pode relacionar Romelu Lukaku, recuperado de lesão. Assim, o técnico Simone Inzaghi entre Edin Dzeko e Joaquin Correa para fazer parceria com Lautaro Martinez no ataque.

Já o Plzen, na lanterna, com quatro derrotas seguidas, busca o primeiro triunfo na UCL 22/23. Na última rodada do Campeonato Tcheco, a equipe venceu por 3 a 1 o Banik.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Martinez, Dzeko.

Escalação do provável PLZEN: Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Vlkanova, Mosquera; Chory.

Desfalques

Inter de Milão

Marcelo Brozovic, lesionado, está fora.

Plzen

Plzen não possui desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: San Siro – Milão, ITA

• Arbitragem: ANDREAS EKBERG (árbitro), MEHMET CULUM e NIKLAS NYBERG (assistentes), FREDRIK KLITTE (quarto árbitro) e BASTIAN DANKERT (AVAR)