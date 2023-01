Inter Miami x Vasco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Florida Tour

Equipes entram em campo neste sábado (21), na Florida; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter Miami e Vasco se enfrentam na noite deste sábado (21), às 21h (de Brasília), no Lockhart Stadium, pela Florida Tour. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro.

Realizando a pré-temporada nos Estados Unidos enquanto o time alternativo disputa as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Vasco fará o seu segundo amistoso com os seus principais jogadores neste sábado (21), após a derrota sofrida para o River Plate por 3 a 1.

Do outro lado, o Inter Miami fará a sua primeira partida do ano. A última vez que entrou em campo foi em outubro de 2022, quando foi derrotado pelo New York City por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Inter Miami: a atualizar.

Escalação do provável Vasco: Ivan, Pumita Rodriguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê; Luca Orellano, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Desfalques

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Alex Teixeira está em recondicionamento físico.

Quando é?