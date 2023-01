Comercial-SP x Sport ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (9), pela última rodada do Grupo 11; veja como acompanhar na internet

Comercial-SP e Sport se enfrentam na tarde desta segunda-feira (9), às 15h15 (de Brasília), em Cravinhos, pela última rodada do Grupo 11 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do YouTube (Paulistão Play), na internet.

Classificado para a segunda fase da Copa São Paulo, o Sport está invicto no torneio com duas vitórias seguidas. Depois de vencer o Volta Redonda por 2 a 0 na rodada de estreia, o Leão confirmou a vaga após bater a Inter de Limeira também por 2 a 0. Do outro lado, o Comercial-SP aparece na vice-liderança, com quatro pontos (empatou com a Inter de Limeira por 1 a 1, e venceu o Volta Redonda por 2 a 0).

Vale lembrar que o Sport teve a sua melhor participação no torneio em 1997 e 2016, quando chegou às quartas de final da Copa São Paulo.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Comercial-SP: Tiago; Pedro Boarato, Lucca, Igor Morais, Pedro, Matheus Oliveira, Gabriel Chiari, Pedro Dias, Robert, Felipe Mian e Matheusinho.

Escalação do provável do Sport: Paulo Victor; Deyvison, Ajul, Baraka e Nassom; Fábio, Lucas, Juan Xavier e Mateusinho; Gean Carlo e Riquelmy.

Desfalques

Sport

Não há desfalques confirmados.

Comercial-SP

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 11

POS. TIME P V E D SG 1º Sport 6 2 0 0 4 2º Comercial-SP 4 1 1 0 2 3º Inter de Limeira 1 0 1 1 -2 4º Volta Redonda 0 0 0 2 -4

Quando é?