Inter libera zagueiro Pedro Henrique para o Sport

Depois de perder espaço, o jogador vai ser emprestado, com possibilidade de compra

O Internacional está liberando o zagueiro Pedro Henrique, 20 anos, para o Sport Recife, o defensor deve viajar para Recife na próxima quinta-feira (19) para realizar exames clínicos e assinar contrato com o Rubro Negro pernambucano.

Pedro Henrique é formado nas categorias de base do colorado e chegou a ser utilizado no time titular, mas acabou perdendo espaço após ser expulso em duas partidas seguidas, contra o Fortaleza, na goleada que o Inter sofreu de 5 a 0, pelo Campeonato Brasileiro e contra o Vitória, pela Copa do Brasil.

A contratação do zagueiro argentino Gabriel Mercado também fez com que o Inter aceitasse liberar Pedro Henrique para o Sport Recife. O jogador vai por empréstimo e com possibilidade de compra no final do contrato.

Pedro Henrique fez parte do time colorado que conquistou a Taça São Paulo em 2020. As boas atuações no time sub-20 fez com que o técnico Eduardo Coudet o convocasse para o grupo principal, onde atuou por 17 oportunidades.