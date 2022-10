Inter de Milão x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Nesta terça-feira (4), Catalães buscam a recuperação na Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, o Barcelona volta as atenções para a Champions League. A equipe catalã visita a Inter de Milão nesta terça-feira (4), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo C da Liga dos Campões. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Com uma vitória e uma derrota na UCL, o Barcelona aparece na vice-liderança do Grupo C com três pontos.

Para o confronto, o técnico Xavi pode ter as presenças de Pedri e Raphinha entre os titulares.

Do outro lado, a Inter de Milão, na terceira posição com três pontos, chega pressionada após a derrota para a Roma por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Italiano.

Sem Lukaku, machucado, Edin Dzeko e Joaquin Correa brigam por uma vaga no ataque ao lado de Lautaro Martinez.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Escalação do provável BARCELONA: Ter Stegen; Roberto, Christensen, Garcia, Alba; Kessie, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

Desfalques

Inter de Milão

Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku, lesionados, são desfalques certos.

Barcelona

Memphis Depay, Frenkie De Jong e Jules Kounde, machucados, estão fora, assim como Hector Bellerin, com problema na panturrilha.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: San Siro – Milão, ITA

• Arbitragem: SLAVKO VINCIC (árbitro), TOMAZ KLANCNIK e ANDRAZ KOVACIC (assistentes), RADE OBRENOVIC (quarto árbitro) e POL VAN BOEKEL (AVAR)