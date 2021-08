Inter anuncia zagueiro Kaique Rocha

Formado nas categorias de base do Santos, Kaique Rocha acabou sendo negociado com o futebol italiano para defender a Sampdoria

A segunda-feira do Internacional está movimentada. Após confirmar a contratação do atacante Gustavo Maia , a direção colorada anunciou no início da tarde o zagueiro Kaique Rocha, de 20 anos e 1,95m de altura, que vem por empréstimo da Sampdoria, da Itália.

Formado nas categorias de base do Santos, Kaique Rocha subiu para o time principal em 2018 e em 2019 acabou negociado com o futebol italiano para defender a Sampdoria. Na equipe europeia, começou atuando pelo time sub-20 e logo em seguida subiu para compor o elenco principal.

Kaique Rocha também é figura frequente nas convocações de seleção de base do Brasil. Em 2019, o zagueiro esteve presente na seleção brasileira sub-18, atuando junto com Yuri Alberto, centroavante colorado que também foi seu companheiro no Santos.

O contrato de Kaique Rocha com a Sampdoria vai até 2024 e o defensor chega ao Inter por empréstimo de dois anos, com possibilidade de compra no final do contrato.