Gustavo Maia é jogador do Internacional: conheça o reforço que saiu do Barcelona

O atacante de 20 anos é convocado frequentemente para as seleções de base; jogador vem por empréstimo do clube espanhol

O Internacional confirmou na manhã desta segunda-feira a contratação do atacante Gustavo Maia, 20 anos, que vem por empréstimo do Barcelona, da Espanha.

Maia é formado nas categorias de base do São Paulo, e mesmo sem ter atuado no time principal do Tricolor Paulista, chamou a atenção do Barcelona, sendo negociado no segundo semestre do ano passado. No São Paulo, o seu melhor momento foi em 2018, quando terminou como artilheiro do time sub-17 marcando 30 gols em 36 jogos.

Gustavo Maia também é figura frequente nas convocações para seleções de base.

O técnico da Seleção Brasileira Olímpica, André Jardine, recentemente revelou que o atacante está no radar do time sub-23 do Brasil.

O jogador atua preferencialmente pelo lado esquerdo de ataque. A baixa estatura, 1,68 m, é compensada pela habilidade e velocidade que imprime nas jogadas de contra-ataque. O contrato de empréstimo vai até dezembro de 2022, com valor fixado para compra no final do contrato.