Inspirado no Real Madrid, Flamengo lança o "Flamenguista": o que é, o que oferece e como fazer parte?

Novo programa de relacionamento do clube terá o valor de R$: 99 por ano e poderá ser parcelado em até três vezes

Para tentar recuperar parte da receita perdida com o plano de sócio-torcedor, o lançará nesta quarta-feira (28), um novo programa de relacionamento exclusivo, o Flamenguista. A proposta é baseada em um projeto do Real Madrid, que o presidente Rodolfo Landim conheceu de perto no início do ano, quando visitou o clube espanhol.

Inicialmente, o novo programa de relacionamento será voltado para as regiões Norte e Nordeste do país, com o intuito de se espalhar pelo em uma próxima etapa. O projeto visa oferecer uma série de benefícios a quem não consegue frequentar o estádio.

O QUE É O FLAMENGUISTA?

O Flamenguista é o novo programa de relacionamento exclusivo do Flamengo, com o intuito de personificar o dito: "flamenguista de carteirinha". A novidade poderá ser assinada pelo valor de R$ 99 por ano e parcelada em até três vezes.

A nova categória de "sócio" visa oferecer os seguintes benefícios:

- Carteirinha personalizada

- Mochila exclusiva

- Site dedicado ao Programa

- Acesso a conteúdos e sorteios exclusivos para assinantes

- Poster de campeão da Libertadores 2019

Diferentemente do Programa de Sócio-Torcedor, o Nação, o programa Flamenguista não dará direito a nenhuma prioridade na compra de ingressos para os jogos do Flamengo.

Com este lançamento, o Flamengo oferece à torcida um programa de relacionamento mais popular, possibilitando assim que mais torcedores possam participar.

COMO FAZER PARTE DO PROGRAMA FLAMENGUISTA:

Os torcedores poderão adquirir o plano em lojas físicas, que efetuarão a revenda, ou via site do Flamengo, na aba dedicada ao programa. A novidade estará disponível no site nesta quarta-feira, a partir das 15h.

"Estamos começando o programa Flamenguista pelas regiões Norte e Nordeste. Muito em breve, vamos expandir para outras regiões e também para fora do Brasil".

SOBRE O KIT

Para os torcedores que adquirirem a novidade pelo site, o kit será enviado em até 30 dias úteis, contados a partir da data de adesão. Já aqueles que comprarem nas lojas físicas poderão retirar os produtos no próprio local, no ato da compra.

INSPIRAÇÃO NO REAL MADRID

O Flamengo lançou o novo programa de relacionamento inspirado em um projeto do , que se chama "Madridista". No início do ano, o presidente Rodolfo Landim esteve no clube espanhol ao lado do vice-presidente de Marketing para entender como funcionava o projeto.

"Nosso maior foco no Real Madrid foi na forma como eles estavam estruturados na área de marketing e na relação deles com a torcida deles. Os programas que eles tem equivalente ao sócio torcedor, eles tem os sócios normais, tem os abonados, que tem direito a um espaço cativo dentro do estádio e eles tem, por exemplo, uma categoria que chama o madrilista, que não dá direito a compra de ingresso, isso é para quem mora distante, mas que tem vontade de certa forma ficar por dentro do que está acontecendo no clube", disse o mandatário do clube em março.

Além do Flamenguista, o Flamengo também anunciou a reestruturação do programa de sócio torcedor, com novo nome e novos planos. Desde janeiro, o clube perdeu mais de 75 mil sócios torcedores.