Rodolfo Landim diz que Flamengo deve implementar projeto que viu no Real Madrid

Presidente deu detalhes de visitas aos clubes espanhóis e revelou projeto que visa torcedores que vivem longe do Rio de Janeiro

Durante entrevista na Fla TV, na noite desta terça-feira(31), o presidente do , Rodolfo Landim, comentou sobre a visita que fez aos clubes espanhóis e no início do mês de março. No time merengue, o mandatário afirma que buscou informações sobre o departamento de marketing e o relacionamento com os torcedores.

"Nosso maior foco no Real Madrid foi na forma como eles estavam estruturados na área de marketing e na relação deles com a torcida deles. Os programas que eles tem equivalente ao sócio torcedor, eles tem os sócios normais, tem os abonados, que tem direito a um espaço cativo dentro do estádio e eles tem, por exemplo, uma categoria que chama o madrilista, que não dá direito a compra de ingresso, isso é para quem mora distante, mas que tem vontade de certa forma ficar por dentro do que está acontecendo no clube".

Landim também revelou que o Flamengo pretende implantar algo parecido com o madrilismo muito em breve.

"A gente acredita que é algo que a gente deva conseguir implementar no Flamengo, e vou ser bem sincero, muito em breve. A gente viu a forma como eles trabalham, como divulgam a área de marketing, ideia de produtos. Vendo toda a parte de direito de transmissão, os caminhos que eles estão enxergando sobre isso. Tivemos uma conversa com o CEO do clube, que é um homem de marketing com a visão muito bacana."

Já no Barcelona, o presidente priorizou analisar como o clube de Lionel Messi trabalha a estrutura do futebol e o departamento de scout

"No Barcelona, o que a gente procurou foi mais focar no futebol propriamente dito, apesar da gente também conhecer a forma como eles se relacionam e fidelizam com a torcida, mas a gente procurou também verificar como é que eles fazem a estrutura do futebol. Eles tinham várias semelhanças conosco, um das coisas que a gente fala desde que estávamos em campanha, uma das coisas que a gente prometia, era fazer o Flamengo voltar a jogar daquela forma como a torcida queria, propondo jogo, reduzindo espaço, jogando para cima do adversário, e a gente vê que isso é um pouco a cultura e a fisolofia que o pessoal do Barcelona já vem pregando há muito tempo, um conceito muito legal que eles tem lá e a gente tem também e trocamos ideia é que o Barcelona não se preocupa tanto na base em ganhar títulos, a maior preocupação é ter a base como formação para que os atletas possam ser aproveitados depois no profissional, eles já treinam jogadores com a mesma filosofia dentro da base. Também vimos o departamento de scout deles".