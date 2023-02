Inhumas x Goiás: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo nesta quarta-feira (1), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Inhumas e Goiás se enfrentam na tarde desta quarta-feira (1), no Estádio Zico Brandão, às 15h30 (de Brasília), pela abertura da sétima rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva no Goianão, o Goiás aparece na terceira posição com 11 pontos, enquanto o Inhumas, com cinco, vem de três derrotas seguidas. O único triunfo aconteceu diante do Anápolis por 1 a 0.

Em 46 jogos disputados entre as equipes, o Goiás registra 21 jogos, contra 10 do Inhumas, além de 15 empates. O Esmeraldino ainda marcou 77 gols, contra 48 da Pantera.

Escalações

Escalação do provável do Goiás: Tadeu; Bruno Santos (Diego Caito), Bruno Melo, Lucas Halter e Sander; Zé Ricardo, Felipe Ferreira e Julián Palacios; Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira.

Escalação do provável do Inhumas: Flaysmar; Jair Júnior, Douglas, Gabriel Macedo e Anderson Santos; Rafael Henrique (Dudu), Alex Guedes e Weverton Braz (Welton); Marcos Vinícius e Allan Paulista. Técnico: Gilberto Pereira.

Desfalques

Goiás

Yan Souto, expulso na vitória sobre o Vila Nova, é desfalque certo.

Inhumas

Não há desfalques confirmados.

Quando é?