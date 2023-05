Independiente Del Valle aciona Atlético-MG na Fifa por dívida em venda de Alan Franco

Galo atrasou pagamento da última parcela referente à compra do meio-campista equatoriano de 24 anos, ocorrida em 2020

O Atlético-MG não quitou a última parcela da compra de Alan Franco, de 24 anos, e foi acionado pelo Independiente Del Valle, do Equador, na Fifa, como soube a GOAL. O valor do débito não foi informado, mas o caso é confirmado pelo presidente do clube equatoriano, Frankin Tello: "É verdade [que há uma ação na Fifa para cobrança da dívida], e a sentença da entidade é que devem pagar", disse à reportagem por meio de mensagem telefônica.

O Galo adquiriu o volante, que está emprestado ao Talleres, da Argentina, por US$ 2,5 milhões (R$ 12,8 milhões à época) em junho de 2020 — a contratação do atleta foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli. O valor foi parcelado, e os mineiros não quitaram a última prestação.

O Independiente Del Valle entrou com uma ação na Fifa para cobrar o valor do negócio e aguarda um desfecho do caso. O Atlético-MG reconhece o débito, mas vive um momento de crise financeira — a dívida líquida do clube está avaliada em R$ 1,571 bilhão e é a maior do Brasil na atualidade.

Alan Franco está emprestado ao Talleres, da Argentina, até junho de 2023, e o clube estrangeiro pode adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta por US$ 2,350 milhões (R$ 11,640 milhões na cotação atual), conforme determinado em contrato. O Galo é dono de 65% dos direitos de Alan Franco, e o restante — 35% — pertence ao Independiente Del Valle.

Fora dos planos do clube brasileiro, o estrangeiro ainda não despertou o interesse do Talleres para a negociação em definitivo. Os argentinos são cautelosos sobre o futuro do volante.

Alan Franco chegou ao Talleres depois de empréstimo ao Charlotte FC, dos Estados Unidos. No futebol argentino, fez 22 partidas e marcou um gol na primeira temporada. Em 2023, foram 12 jogos e uma assistência.