Talleres tem opção de comprar Alan Franco, do Atlético-MG, por US$ 2,35 milhões

Galo detém 65% dos direitos econômicos do atleta, e Independiente del Valle tem 35%. Equatoriano tem contrato com os mineiros até junho de 2024

Emprestado pelo Atlético-MG ao Talleres, da Argentina, até junho de 2023, Alan Franco tem 70% dos direitos econômicos fixados em US$ 2,35 milhões (R$ 12,26 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O meio-campista de 24 anos equatoriano tem contrato com o Galo até 30 de junho de 2024. Os mineiros detêm 65% dos direitos econômicos do atleta. O restante — 35% — pertence ao Independiente del Valle, do Equador, ex-clube, do atleta.

Fora dos planos do clube brasileiro, o estrangeiro ainda não despertou o interesse do Talleres para a negociação em definitivo. Os argentinos são cautelosos sobre o futuro do volante, que chegou à Cidade do Galo a pedido de Jorge Sampaoli, ainda em 2020.

Alan Franco chegou ao Talleres depois de empréstimo ao Charlotte FC, dos Estados Unidos. No futebol argentino, fez 22 partidas e marcou um gol.