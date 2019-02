Incêndio no CT do Flamengo provoca reações de outros clubes

Acidente no Centro de Treinamento Ninho do Urubu deixou 10 mortos na manhã desta sexta-feira

Na manhã desta sexta-feira (8), um incêndio no Centro de Treinamento Ninho do Urubu deixou 10 mortos e dois feridos.

O acidente ocorreu na área do alojamento das categorias de base, onde garotos entre 14 e 17 anos costumam ficar hospedados.

Clubes ao redor do país manifestaram apoio ao Flamengo nas redes sociais, entre eles os rivais cariocas Fluminense e Botafogo.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas do Flamengo. Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 8 de fevereiro de 2019

Que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu. O Botafogo manifesta sua solidariedade ao @Flamengo , a torcedores, a familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo — Botafogo F.R. (@Botafogo) 8 de fevereiro de 2019

Toda nossa solidariedade ao @Flamengo e às vítimas do grave acidente desta manhã. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 8 de fevereiro de 2019

😢



Estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao @Flamengo, à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas.#ForçaFlamengo — Corinthians (@Corinthians) 8 de fevereiro de 2019

Que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu. Força @Flamengo, torcedores, familiares e amigos das vítimas. 😔🙏🏼#ForçaFlamengo — Íbis Sport Club (@ibismania) 8 de fevereiro de 2019

Nossa solidariedade ao @Flamengo e sua torcida, pelo grave acidente que aconteceu no Ninho do Urubu.



Aos familiares e amigos das vítimas, deixamos aqui nosso abraço e carinho. 😥🙏🏻 — Paraná Clube (@ParanaClube) 8 de fevereiro de 2019

FORÇA, FLAMENGO!

Estamos muito tristes e abalados com a notícia do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, deixando inúmeras vítimas.

Externamos nosso desejo de força aos irmãos do @Flamengo e a todos os familiares dos atingidos. Nossos pensamentos e orações estão com vocês. pic.twitter.com/Sb4Lpq5XvK — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 8 de fevereiro de 2019

A sexta-feira amanheceu triste com a notícia da tragédia no Ninho do Urubu. Manifestamos nosso sentimento e nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, bem como ao @Flamengo e seus torcedores.#ForçaFlamengo — Grêmio FBPA (@Gremio) 8 de fevereiro de 2019

Estamos consternados com o trágico incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, o CT das categorias de base do @Flamengo. Manifestamos nossa solidariedade ao clube, à torcida e aos familiares e amigos das vítimas neste momento de dor. — S. C. Internacional (@SCInternacional) 8 de fevereiro de 2019

Com muita tristeza recebemos a notícia da tragédia no Ninho do Urubu. Desejamos forças a todos os amigos, familiares, funcionários e torcedores do Flamengo.

🔴⚫️#ForçaFlamengo — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) 8 de fevereiro de 2019

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do @Flamengo e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo — SE Palmeiras (@Palmeiras) 8 de fevereiro de 2019

O CRVG lamenta profundamente o trágico incêndio no CT do @Flamengo.



A Dir. Administrativa manifesta pesar e solidariedade aos familiares das vítimas, bem como à Direção e a todos os atletas do CRF.

Colocamo-nos à disposição para auxiliar no que for necessário. #ForçaFlamengo pic.twitter.com/3vxnhARplT — #AquiÉVasco (@VascodaGama) 8 de fevereiro de 2019