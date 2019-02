Incêndio no CT do Flamengo mata dez pessoas

Segundo Corpo de Bombeiros primeira chamada aconteceu às 5h17 e incêndio já está controlado

Um incêndio no Ninho do Urubu, Centro de Treinamentos do Flamengo, foi registrado na manhã desta sexta-feira (08). De acordo com informações iniciais, o local seria no alojamento de crianças. Até o momento dez pessoas morreram e três pessoas estão feridas, sendo um em estado gravíssimo.



O local é na área antiga do Centro de Treinamento. Segundo o registro dos bombeiros, a primeira chamada aconteceu as 5h17 e devido ao temporal do dia anterior poderia ter dificultado a circulação dos carros dos Bombeiros na região de Vargem Grande.



Em entrevista ao telejornal ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o Tenente Coronel Douglas, que participa da operação, confirmou o número de vítimas e que o local era usado como alojamento para atletas da base.



"O local era onde estava o alojamento onde jogadores da base dormiam. Ainda não temos identificação, isso será feito pela Polícia Civil.



O militar não quis adiantar quais seriam as prováveis causas do acidente.



"As causas serão apuradas pela polícia posteriormente, e não podemos falar nada no momento".



Segundo as primeiras imagens, o Coronel disse que é possível que as vítimas, que teriam entre 14 e 17 anos, estariam dormindo no momento do incidente



"Existe possibilidade que as vitimas estivessem dormindo, devido ao local e horário e não tenham tido tempo de sair"



De acordo com informações dos Bombeiros, o incêndio já está controlado.

Mais detalhes em instantes...