Igor Paixão recebe sondagens e Coritiba espera fazer maior venda da história do clube

Coxa tenta segurar o atacante de 22 anos até o final do Campeonato Brasileiro

Uma das principais revelações do Brasileirão 2022, o atacante Igor Paixão, do Coritiba, vem despertando o interesse de vários clubes no cenário mundial do futebol. Com o grande potencial do jovem, o Coxa vê a possibilidade de fazer a maior venda de sua história, superando a transferência de Yan Couto para o Manchester City, mas trata o tema com cautela.

Segundo soube a GOAL, o clube paranaense não pretende abrir mão do jogador nesta janela de transferências. O entendimento é de que Igor Paixão é fundamental no plano da equipe de se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e uma saída neste momento seria prejudicial esportivamente.

Caso venha a acontecer, Igor Paixão só deixará o Coritiba nesta janela diante de uma proposta irrecusável tanto para o clube quanto para o próprio atacante. Ainda segundo soube a GOAL, o Coxa espera propostas acima dos 9 milhões de euros para negociar o jogador de 22 anos.

Mais artigos abaixo

No início do Brasileirão, o Flamengo chegou a fazer uma consulta diretamente ao Coritiba para entender quais eram as condições de Igor Paixão. Além dos valores, ouviu do time paranaense que a intenção era negociar o atacante com o futebol europeu. Clubes como Porto e Fenerbahçe também fizeram consultas, mas não oficializaram propostas até o momento.

Destaque do Coritiba na temporada, Igor Paixão soma 11 gols e 10 assistências em 33 jogos disputados pelo Coxa este ano.