Clube dos EUA se interessa por Igor Jesus, do Flamengo, mas recua após pedida

Sporting Kansas City fez contato pelo volante para a disputa da próxima edição da MLS. Cariocas pediram valor considerado inviável

O Sporting Kansas City, dos Estados Unidos, demonstrou interesse na contratação de Igor Jesus, volante de 19 anos do Flamengo, para a próxima temporada do futebol local, como soube a GOAL.

O clube que joga a Major League Soccer (MLS) enviou um documento oficial demonstrando interesse no meio-campista recentemente. Os cariocas estabeleceram um valor para as tratativas, e os estadunidenses descartaram a negociação nos moldes propostos.

A diretoria flamenguista pediu US$ 1 milhão (R$ 5,22 milhões na cotação atual) à vista pelo atleta, o que não está nos planos do Kansas City. O clube pretendia um negócio com moldes diferentes pelo meio-campista, sobretudo por se tratar de um garoto.

A consulta foi feita há cerca de 20 dias. Há o entendimento de que o atleta se valorizou após as atuações recentes — ele esteve em campo nas vitórias sobre Cuiabá e Atlético-MG, ambas pelo Brasileirão. Desta forma, o valor seria atualizado em caso de nova investida dos norte-americanos.

Mesmo com a janela de transferências fechada nos Estados Unidos, o Sporting Kansas City já se planeja para buscar reforços para a temporada que se aproxima. A ideia é ter um elenco forte para 2023.

Igor Jesus tem contrato com no Ninho do Urubu até 31 de dezembro de 2023. O Flamengo tem 50% dos direitos econômicos do jogador.

O volante fez cinco partidas pelo Flamengo em 2022, somando 231 minutos em jogos de Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Após a promoção ao profissional, ainda ficou no banco de reservas em três oportunidades, nos jogos contra Santos, Fortaleza e Red Bull Bragantino, todos pelo Campeonato Brasileiro.