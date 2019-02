Ibrahimovic se derrete por fãs do Manchester United: "F**a-se, isso é fantástico"

Sueco refletiu sobre os pontos altos de seus dois anos em Old Trafford e sua relação especial com os torcedores

Atualmente no LA Galaxy, nos Estados Unidos, Zlatan Ibrahimovic relembrou a sua passagem pelo Manchester United e não poupou elogios aos torcedores dos Red Devils, fazendo questão de destacar que sempre contou com o seu apoio.

"Não sou um 'puxa saco', mas os torcedores eram fantásticos. Me lembro do primeiro jogo na Premier League frente ao Bornemouth. Quando marquei os torcedores cantaram a minha música durante 45 minutos. Por dentro eu fiquei como 'f***, isso é fantástico. Esse é o melhor crédito que um jogador pode ganhar porque quando você faz algo e recebe a resposta dos fãs é ótimo,",, afirmou.

"Os torcedores representam 50% do que fazemos, por isso imaginem se jogássemos em estádios vazios… Não jogávamos. Old Trafford está sempre cheio, sempre. Em todos os jogos contamos com o apoio deles", acrescentou.

Vale destacar que o sueco esteve uma temporada e meia na Inglaterra, onde conquistou uma Supertaça, uma Carabao Cup e a Liga Europa.