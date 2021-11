Hulk vê contrato ampliado no Atlético-MG e pode ser estrela em inauguração da Arena MRV

Se é Hulk o que a torcida do Galo quer, é Hulk o que a torcida do Galo continuará a ter. Até 2023, segundo palavras ditas pelo presidente alvinegro, Sérgio Coelho, em entrevista à Web Rádio Galo. Inicialmente, o atacante chegou ao clube mineiro com vínculo até o final de 2022, mas com cláusulas de desempenho que poderiam estender o tempo de contrato por mais um ano.

“Nós fizemos, para que todos saibam, fizemos o contrato com o Hulk até o fim de 2022. Tendo uma cláusula que, se ele jogar, pelo menos, ao que me parece 20 partidas, estaria renovado automaticamente até 2023. Então, a gente entende que até o fim de 2023, o Hulk será jogador do Galo”, disse o mandatário.

Nesta atual temporada, a sua primeira representando o Atlético, Hulk disputou um total de 61 jogos. Foram 27 gols marcados além de 13 assistências com a camisa alvinegra, desempenho inclusive que lhe garantiu um alto posto na premiação da GOAL 50 – vencido por Lionel Messi e Alexia Putellas.

Faltando seis rodadas para o término do Brasileirão 2021, o Atlético-MG está muito perto de voltar a conquistar a principal competição nacional do país 50 anos após o triunfo no Nacional de 1971. Hulk é o grande protagonista desta campanha atleticana.

Além dos feitos em campo, Hulk também pode ter tempo hábil para participar de outro episódio importante na história do Galo. Com a renovação até o final de 2023, o atacante, atualmente com 35 anos, poderá atuar no futuro estádio do Atlético: já em construção, a MRV Arena tem estreia estimada para o início de 2023.