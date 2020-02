Honda no Botafogo: tudo sobre a festa de apresentação do reforço japonês

Jogador japonês chegou ao Brasil com festa da torcida nesta sexta-feira e já será apresentado na manhã de sábado

A novela demorou mas teve um final feliz para a torcida botafoguense. Honda é jogador do Botafogo . O meia japonês chegou ao nesta sexta-feira (7) e foi recebido no aeroporto por uma multidão de torcedores empolgados com a principal contratação do clube para a temporada 2020.

O jogador será apresentado na manhã deste sábado (8), em evento aberto à torcida realizado no Estádio Nilton . Além da tradicional apresentação e entrevista coletiva, a diretoria do convidou uma série de atrações para animar a festa, que está programada para ter início às 9h (de Brasília).

O JAPA TÁ AÍ! 🔥



Honda desembarca no Rio de Janeiro nos braços da torcida mais apaixonada do mundo! #HondaChegou ⭐️🇯🇵 pic.twitter.com/SE9woOFVqX — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2020

Os portões serão abertos a partir das 8h30, para o amistoso que acontecerá entre a equipe sub-17 do e o Boavita. Na sequência, as atrações musicais tomarão conta do evento, para que às 11h40, a entrevista coletiva para a imprensa tenha início. A entrada só sera permitida com a doação de 1kg de alimento não perecível.

No Botafogo, Honda receberá um salário fixo mensal e mais alguns bônus por metas atingidas. O meia ainda ficará com 20% de toda arrecadação de marketing ligada ao japonês. Aos 33 anos, o jogador chega para ser a grande liderança técnica da equipe e um dos mais experientes do elenco, com passagens por diversos clubes europeus e tendo disputado três Copas do Mundo.