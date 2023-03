Holanda x Gibraltar ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Seleções entram em campo nesta segunda-feira (27), pela segunda rodada do Grupo B; veja como acompanhar na internet

A Holanda recebe o Gibraltar na tarde desta segunda-feira (27), às 15h45 (de Brasília), no Estádio De Kuip, em Roterdã, pela segunda rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da dura derrota sofrida para a França por 4 a 0 na rodada de estreia, a Holanda busca a recuperação no torneio eliminatório, enquanto o Gibraltar também busca os primeiros pontos após o revés para a Grécia por 3 a 0.

Para o confronto em casa, o técnico Koeman pode mexer na equipe e colocar Donyell Malen no ataque. Já Denzel Dumfries volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. Vale lembrar que os holandeses nunca perderam para o rival. Em dois jogos disputados, foram duas vitórias.

Prováveis escalações

Holanda: Cillessen; Dumfries, Ake, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Roon, Klaassen; Memphis, Weghorst, Malen. Técnico: Ronald Koeman.

Gibraltar: Coleing; Sergeant, R Chipolina, Lopes, Olivero; Valarino, Torrilla, Ronan, Britto; Walker, Casciaro. Técnico: Julio Ribas.

Desfalques

Holanda

Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman, Sven Botman, De Jong e Bart Verbruggen seguem como desfalques.

Gibraltar

Sem desfalques confirmados.

Classificação das Eliminatórias da Euro 2024 - Grupo B

POS. TIME P V E D SG 1º França 3 1 0 0 4 2º Grécia 3 1 0 0 3 3º Irlanda 0 0 0 0 0 4º Gibraltar 0 0 0 1 -3 5º Holanda 0 0 0 1 -4

Veja a classificação completa das Eliminatórias da Eurocopa 2024

