Holanda x Argentina na Copa do Mundo 2014: Como foi a semifinal decidida nos pênaltis

Argentinos venceram a seleção holandesa nos pênaltis no Mundial do Brasil e avançaram à final

Argentina e Holanda fazem mais um confronto histórico nesta sexta-feira (9). Oito anos depois de se enfrentarem na semifinal do Mundial do Brasil, as seleções voltam a decidir uma vaga, mas desta vez brigam por um lugar na semifinal da Copa do Mundo do Qatar. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.

Enquanto a Argentina encerrou na liderança do Grupo C, com seis pontos (uma derrota e duas vitórias), e eliminou a Austrália por 2 a 1 nas oitavas de final, a Holanda também terminou em primeiro lugar do Grupo A, com sete pontos (duas vitórias e um empate), e deixou para trás os EUA por 3 a 1.

Getty

Como foi Argentina x Holanda em 2014?

No último encontro entre as seleções, a Argentina guarda uma boa lembrança. Na Copa do Mundo do Brasil, os sul-americanos avançaram à final após a vitória nos pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, empataram com a Holanda sem gols.

Daquele duelo, apenas Messi e Ángel Di María seguem na Argentina, enquanto a Holanda conta com Daley Blind, Stefan De Vrij, Memphis, e o técnico Louis Van Gaal, que tem um sentimento de vingança para o atual confronto.

"Messi é um jogador que pode decidir um jogo em ações individuais. Na semifinal que jogamos contra a Argentina, em 2014, ele não tocou numa bola e perdemos nos pênaltis. Agora queremos a nossa vingança", afirmou.

O confronto disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, foi o quinto disputado entre Argentina e Holanda em Copas do Mundo, com duas vitórias holandesa, uma da seleção argentina, além de dois empates.