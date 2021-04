Por que 26 de abril é o Dia do Goleiro?

Em relação a posição, não importa se uma defesa importante foi feita, se ele falha no jogo o time todo leva o gol

Solitário na área, o goleiro vê o jogo transcorrer à sua frente, sempre à espera da bola; embora, quando ela venha, não se pode comemorar. O sossego logo acaba e o arqueiro tem um único objetivo: impedir o momento mais esperado do futebol, o gol.

No dia 26 de abril, foi criado o Dia do Goleiro, em homenagem ao aniversário de um grande ídolo brasileiro da posição: Haílton Corrêa Arruda, o Manga. Uma figura tão importante em campo não poderia ficar sem uma data comemorativa, já que nem sempre sai aplaudido em campo.

A ideia surgiu em 1975, por uma iniciativa do tenente Raul Carlesso, em acordo com o capitão Reginaldo Carlesso, ambos professores na Escola de Educação Física do Exército. Inicialmente, as comemorações seriam no dia 14 de abril, porém, após uma reunião entre goleiros da época, ficou estabelecido a atual data.

Campeão brasileiro com o Internacional em 1976, Manga iniciou sua carreira no Sport de Recife, e aos 22 anos se transferiu para o Botafogo. No time carioca, o goleiro construiu uma carreira sólida, que lhe rendeu a titularidade da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966. Em 1981, encerrou a trajetória dos gramados na equipe equatoriana, o Barcelona de Guayaquil.

Parabéns, goleiro!