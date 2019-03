Henrique Dourado fratura perna em jogo de estreia na China

Após marcar em estreia, ex-atacante do Flamengo sofre entrada dura e precisará passar por cirurgia

Henrique Dourado, ex-Flamengo, estreou na China neste domingo (3) vivendo emoções distintas em campo. Após marcar o seu primeiro gol com a camisa do Henan Jianye, o atacante sofreu uma fratura na tíbia da perna direita, durante o empate com o Dalian Yifang em 1 a 1.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, o jogador sofreu uma entrada dura de Qin Sheng e precisou receber atendimento médico antes de deixar o campo de maca, sendo levado direto para uma ambulância. De acordo com o clube chinês, Dourado irá passar por uma cirurgia.

Força Henrique Dourado! Brasileiro sofreu grave lesão e teve de sair de ambulância ainda ano primeiro tempo. Suspeita de fratura. pic.twitter.com/UNTD7st6WA — Futebol da China (@futeboldachina_) 3 de março de 2019

Após o apito final, Dourado recebeu a visita de Qin Sheng, que pediu desculpas pelo lance que gerou a fratura no brasileiro.

O atacante deixou o Flamengo no último dia 25 após ser comprado por 6 milhões de dólares (R$ 22,3 milhões).