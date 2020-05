Hat-trick na ida e na volta: Timo Werner fez seis dos seus 24 gols na Bundesliga contra o Mainz

Atacante alemão do RB Leipzig não poupou o adversário nos dois encontros pelo Alemão e segue na briga pela artilharia

A torcida do vai ter pesadelos com Timo Werner. O atacante, que já havia feito três gols na goleada por 8 a 0 do sobre a equipe no primeiro turno, voltou a anotar um hat-trick neste domingo, no duelo entre os dois times na Opel Arena que terminou com nova goleada dos visitantes, desta vez por 5 a 0.

Werner abriu o placar para o Leipzig aos 11 minutos do primeiro tempo e ainda anotou o quarto e o quinto gol, aos 3 e aos 30 da etapa complementar. Com isso, alcançou a marca de 24 gols na atual edição da - um recorde pessoal - sendo seis deles, ou um quarto, apenas contra o Mainz.



O perfil em inglês do Leipzig inclusive brincou com a atuação de gala do artilheiro da equipe, fazendo um trocadilho do seu nome com o número três no idioma. Werner encerrou um jejum de três jogos - não marcava desde 22 de fevereiro, na goleada por 5 a 0 sobre o 04.

O hat-trick deste domingo ainda deu fôlego a Werner na briga pela artiharia da Bundesliga com Robert Lewandowski, do de Munique, que ainda lidera com 27 gols marcados. O polonês e o alemão também estão lutando pela conquista da Chuteira de Ouro na temporada europeia.