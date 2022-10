Haaland pode valer um bilhão de libras? Agente diz que sim

Atacante norueguês faz um começo de temporada impressionante no Manchester City e sua agente brasileira acredita na valorização

O mundo do futebol está movimentando quantidades cada vez maiores de dinheiro. E um jogador em especial pode levar os números das transferências para um patamar apenas imaginado ainda. Trata-se de Erling Haaland, o goleador norueguês do Manchester City, que pode ser o primeiro jogador a valer 1 bilhão de libras (cerca de R$ 5,8 bilhões), de acordo com sua agente.

A brasileira Rafaela Pimenta é a pessoa que agencia o atacante do time de Pep Guardiola. Ela assumiu os negócios de Mino Raiola após o falecimento do folclórico empresário do futebol e Haaland é um desses nomes de peso.

Ela foi entrevistada pelo canal Sky Sports e falou sobre a valorização que seu cliente vem sofrendo. Para ela, as chances de Haaland atingir o valor de 1 bilhão de libras são reais.

"Se você juntar seus valores de futebol, imagem, patrocínio... com certeza é 1 bilhão. É normal compará-lo com o Mbappé, e aí você tem um pouco de ideia do mercado. Eu acho que Erling será o primeiro jogador a alcançar uma transferência ao redor de 1 bilhão", falou a empresária.

A publicação espanhola As apontou haveria uma cláusula no contrato de Haaland com o Man City que permitira a rescisão do contrato caso o Real Madrid investisse na compra do atacante. Segundo o jornal, a multa rescisória seria de 180 milhões de euros (cerca de R$ 915 milhões). Rafaela foi perguntada sobre a suposta cláusula e afirmou que não poderia falar sobre o assunto.

"O bom e o ruim de ser advogada é que você sabe o que não pode falar. Você não precisa de alguém te cutucando como 'não diga isso, não diga aquilo'. Eu não posso falar sobre isso", declarou Rafaela.