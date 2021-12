Haaland, Mbappé e outras grandes negociações que podem ocorrer em 2022

Com o fim de 2021 se aproximando, muitos jogadores do futebol mundial podem se transferir ou assinar um pré-contrato em janeiro.

Kylian Mbappé, por exemplo, é o grande desejo do Real Madrid na próxima janela. No futebol inglês, o novo milionário do futebol promete fazer grandes investimentos na próxima janela

Dessa forma, a GOAL te mostra alguns negócios que podem acontecer em janeiro do próximo ano.

As grandes transferências que podem acontecer em 2022

Wijnaldum para o Newcastle United

Sendo uma parte fundamental do Liverpool, que conquistou a Liga dos Campeões há alguns anos. Wijnaldum foi uma das primeiras contratações do PSG no mercado passado. No entanto, alguns meses depois, ele não tem lugar na equipe de Pochettino.

Aliás, em outubro disse que não estava totalmente contente no PSG por falta de oportunidades. Segundo L'Équipe, o holandês pode ser um dos jogadores que deixaram a capital francesa em janeiro.

O Newcastle, recentemente comprado por um Fundo de Investimento da Arábia Saudita, é um dos clubes que se interessou pelo ex-jogador do Reds.

Dembélé mais fora do que dentro do Barcelona

Ousmane Dembélé poderá negociar com qualquer clube a partir de janeiro, já que seu contrato com o Barcelona termina em junho de 2022. Ele está ligado com a Premier League, com Newcastle United, Manchester United e Liverpool sendo os candidatos mais fortes.

Já Xavi disse que Dembélé é uma prioridade, mas o dinheiro é um grande problema, e até a Juventus estaria interessado na estrela francesa. A GOAL pôde confirmar que Dembélé está se afastando do Barça.

Kondé se afasta do Sevilla

Jules Koundé esteve perto de deixar o Sevilla antes de iniciar a temporada 2021/22, com o Chelsea interessado. No entanto, as elevadas exigências econômicas do clube espanhol obrigaram o francês a continuar mais um ano na Espanha.

O Chelsea continua interessado nele e o Tottenham, também de Londres, estaria correndo por fora. O Sevilla aceitaria agora um valor inferior, que gira em torno de 50 ou 60 milhões de euros.

Coutinho para a Premier League

A contratação mais cara da história do Barcelona não funcionou, não funciona e não parece que funcionará no Camp Nou. Neste sentido, o clube catalão trabalha na despedida de Philippe Coutinho.

O jogador brasileiro tem sido um verdadeiro fiasco econômico e esportivo para os catalães, que querem liberar uma massa salarial. Tottenham Hotspur, Arsenal e Newcastle United, todos da Premier League, são os destinos possíveis dos antigos Liverpool e Bayern de Munique, ainda que seu nome tenha sido ligado a alguns clubes brasileiros. O Barça está pronto para encerrar a novela Coutinho durante o mês de janeiro.

Kieran Trippier para o Newcastle United

Reaparecem rumores sobre o interesse dos clubes da Premier League por Kieran Trippier, lateral direito do Atlético de Madrid. Depois da tentativa fracassada do Manchester United de repatriar Trippier, agora o nome do jogador está nas mãos do bilionário Newcastle United, cuja propriedade agora pertence a um fundo saudita.

Umtiti dirá adeus ao Barcelona

O FC Barcelona ainda busca um clube para Samuel Umtiti. O zagueiro, de 28 anos, também não está nos planos de Xavi Hernández.

Na Inglaterra, dizem que o Newcastle estaria disposto a pagar 20 milhões de euros por ele, enquanto na Turquia dizem que a boa relação do Barcelona com o Fenerbahçe pode ser a chave para a chegada do francês.

Pogba pode sair do Manchester United

Paul Pogba, agora machucado, pode estar com os meses contados no Old Trafford. O meio-campista francês terminará seu contrato em 2022, portanto, está a poucos dias de poder escolher um novo time para o mês de julho.

Com o Real Madrid voltado para outros objetivos e sua complicada renovação, a Juventus acredita que tem muitas chances de recuperar o jogador que saiu em 2016, segundo a imprensa italiana.

Harry Kane para o Manchester City

Harry Kane no Manchester City foi uma das contratações mais esperadas no verão passado. Mas o dono do Tottenham, Daniel Levy, recusou uma oferta de nada menos que 148 milhões de euros pelo atacante dos Spurs.

Da mesma forma, o próprio Tottenham não deve poupar despesas durante os próximos mercados, a fim de dar ao seu treinador, Antonio Conte, uma série de jogadores de futebol para melhorar seu time. No entanto, o Manchester City, que há poucos dias vendeu Ferran Torres, pode voltar suas atenções a Kane.

Mbappé para o Real Madrid

Kylian Mbappé queria ir embora no verão passado, como ele próprio admitiu, mas o PSG não aceitou a oferta do Real Madrid. O atacante francês é o jogador mais procurado do mercado, mas o clube parisiense recusa-se a deixá-lo sair.

Já que seu contrato termina em junho de 2022, ele poderá assinar livremente com qualquer equipe, sendo o Real o principal candidato.

Vários destinos para Haaland

Desejado pelo Barcelona e pelo Real Madrid, bem como por vários grandes nomes europeus como o Bayern de Munique, Manchester City ou Manchester United, o norueguês é o jogador do momento. Há poucos dias, o dono do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, confirmou o interesse do Real Madrid em contratar o atacante.

E Mino Raiola, por seu lado, explicou que Haaland pode "esperar pelo Barcelona", garantindo que o clube espanhol tem o poder de "fazer grandes acordos econômicos dentro de um ou dois anos estará de novo entre os grandes".

No entanto, o Dortmund não se conforma com a perda de sua grande estrela e fará todo o possível para mantê-lo na Bundesliga na próxima temporada.