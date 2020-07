Guerra treina separado no Palmeiras: qual será o futuro do meio-campista?

Venezuelano chegou ao Alviverde em 2017 com altas expectativas, mas hoje não aparece nem no site do clube como parte do elenco

Fora dos planos do para a temporada, Alejandro Guerra também voltou aos treinos na Academia de Futebol. Porém, como já acontecia antes da pandemia da Covid-19, o meio-campista não trabalha com o restante do elenco alviverde.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Segundo o GloboEsporte.com, o venezuelado segue os mesmo protocolos de segurança dos outros jogadores quando vai ao centro de treinamentos do Palmeiras. No começo do ano, Guerra chegou a dizer que "isso não se faz com ninguém, é uma falta de respeito, em todos os sentidos da palavra".

Mais times

Neste sábado, o meia postou vídeos de seus trabalhos na academia de futebol em suas redes sociais com uma legenda "reconciliadora": "Respire, Repense, Reajuste, Recomece. Quantas vezes for preciso."

Guerra foi contratado em 2017 junto ao -COL por R$ 11,7 milhões, pagos com auxílio da patrocinadora master do clube, a Crefisa. Na época, Guerra carregava a responsabilidade de ter sido eleito o melhor jogador da Libertadores de 2016.

Porém, o jogador nunca emplacou no Palmeiras e chegou a ser emprestado ao , onde atuou na temporada de 2019. Em janeiro deste ano, o venezuelano voltou ao Alviverde e foi avisado que não estava nos planos do time, sendo liberado para procurar outro clube.

Mais artigos abaixo

Mesmo treinando no CT palestrino e com contrato até dezembro de 2020, Guerra não aparece nem no site oficial do Palmeiras na área do elenco do clube.

Até o momento, o jogador não recebeu nenhuma proposta para deixar o Palmeiras. Guerra tem 34 anos e não atua desde 24 de novembro de 2019, quando entrou no segundo tempo da partida entre Bahia e .