Deyverson, Matheus Fernandes e quem ainda pode deixar o Palmeiras em 2020

Deyerson e Matheus Fernandes devem deixar o Palmeiras em breve. Dupla, no entanto, não está sozinha em um possível adeus ao clube paulista

O terminou 2019 sob grande pressão exercida por sua torcida e até por conselheiros e diretores. O Alviverde prometeu uma grande reformulação, que acabou interrompida com as saídas de Alexandre Mattos, ex-diretor, e Mano Menezes, ex-treinador.

O clube promete apostar bastante nas categorias de base e já tem algumas saídas confirmadas. A ideia de Maurício Galiotte é manter a renovação do plantel, agora trabalhando em conjunto com Vanderlei Luxemburgo, que vai comandar a equipe após a negociação frustrada com Jorge Sampaoli.

Para isso, alguns jogadores deixam o clube, seja em definitivo ou por empréstimo. Edu Dracena (término de contrato), Fernando Prass (término de contrato), Henrique Dourado (término de contrato), Thiago (vendido ao ), Antônio Carlos (emprestado ao ), Hyoran (emprestado ao ), Artur (vendido ao Red Bull ) e Miguel Borja (emprestado ao ) já deixaram a Academia de Futebol no mercado da bola.

O Palmeiras não topou vender Matheus Fernandes ao por seis milhões de euros, o que significa aproximadamente R$ 27 milhões na cotação atual. O Alviverde enviou uma nova proposta ao clube catalão e aguarda a resposta.

Matheus é observado de perto pelo Barcelona desde os tempos em que ainda era do . Mesmo com quase nenhuma oportunidade para ser titular em 2019, ele continua bem cotado na avaliação dos espanhóis.

O Palmeiras tem 75% dos direitos do atleta e pagou pouco mais de R$ 15 milhões para tirá-lo do Rio de Janeiro. Ele sempre foi muito elogiado internamente pela diretoria, mas nunca conseguiu sequência entre os titulares.

O Palmeiras divulgou a lista dos jogadores que viajarão para a sem as presenças de Deyverson, Jean, Alejandro Guerra e Vitor Hugo.

O Alviverde preferiu não colocar Jean, Deyverson e Guerra porque está procurando clubes para os três para esta temporada. Apesar de o trio participar da pré-temporada com Vanderlei Luxemburgo, eles ficarão no em busca de um acerto.

Vitor Hugo, que se recupera de uma cirurgia feita em dezembro, ficará em para dar prosseguimento ao seu tratamento.

Victor Luís, que negocia com o Atlético-MG, foi incluído na lista dos que viajam porque ainda não houve um acerto definitivo, a exemplo do que acontece com Gustavo Scarpa, que pode ir para o Almería.

O Palmeiras viaja para os no sábado. O Alviverde treinará domingo (12), segunda (13) e terça (14) em dois períodos em solo americano e estreará no torneio na quarta (15), contra o -COL. A outra partida será no sábado (18), diante do New York City-EUA. O primeiro duelo pelo será no dia 22, ante o , no interior paulista, às 19h15.