Guarani x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

As equipes entram em campo neste domingo (25), no Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Vitória se enfrentam neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

No meio da tabela com 16 pontos e um aproveitamento de 44%, o Guarani busca a reação na Série B após quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos disputados. Para o confronto, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com Lucão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Walber pode seguir na zaga.

"Teremos um adversário difícil pela frente, mas temos o fator casa e jogando com a nossa torcida precisamos nos impor para sair com os três pontos.", afirmou o zagueiro Walber.

Do outro lado, o Vitória foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0 na última rodada após três vitórias e um empate. No momento, com 25 pontos, a equipe briga pelas primeiras posições da Série B.

"Vamos enfrentar um time de um nível técnico elevado. Vamos ter que nos preparar muito nestes dias de folga na tabela para realizar um bom jogo em Campinas", afirmou o técnico Léo Condé.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 37 jogos disputados, o Guarani soma 12 vitórias, contra 11 do Vitória, além de 14 empates. No último encontro válido pela Série B de 2021, o Vitória venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Lucão, Walber e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaque; Neilton (Régis), Bruno José e Bruno Mendes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca (Railan), João Victor (Yan Souto), Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; José Hugo, Tréllez e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Guarani

Lucão, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque certo.

Vitória

Camutanga cumprirá suspensão.

Quando é?