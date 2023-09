Guarani x Tombense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais sobre a Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (17), pela 28ª rodada da Segundona; veja como acompanhar na internet

Guarani e Tombense se enfrentam na tarde deste domingo (17), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados, o Guarani volta a campo buscando se manter no G-4 da Série B. No momento, soma 47 pontos e um aproveitamento de 58% no torneio.

Do outro lado, o Tombense, na zona de rebaixamento, com 25 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva após bater o ABC por 3 a 0 na última rodada. Até aqui, registra seis vitórias, sete empates e 14 derrotas.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Guarani: Douglas Borges, Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Bueno, Lucas Araújo (Alvariño) e Bruninho; Bruno José, João Victor e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Tombense: Felipe Garcia, Pedro, Augusto, Roger Carvalho e Egídio; Bruno Silva, Bruno Matias e Matheus Frizzo; Alexandre Jesus, Kleiton e Fernandão. Técnico: Moacir Júnior.

Desfalques

Guarani

Pegorari e Matheus Barbosa, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?