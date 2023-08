Guarani x Sport ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (18), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Sport se enfrentam na noite desta sexta-feira (18\), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há três jogos, com dois empates e uma derrota, o Guarani volta a campo em busca da recuperação para não se afastar do G-4. No momento, soma 37 pontos. O atacante João Victor, que cumpriu suspensão na derrota para o Juventude por 1 a 0, retorna.

Já o Sport, brigando pela liderança da Série B, com 45 pontos, chega embalado com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos disputados. Para o confronto, o técnico Enderson Moreira poderá ter os retornos de Eduardo e Felipinho, poupados no empate sem gols com o Tombense.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 43 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma 14 vitórias, contra 13 do Sport, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Leão da Ilha venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; Bruno José, João Victor e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

Sport: Renan; Alisson Cassiano, Roberto Rosales e Sabino; Eduardo, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Filipinho; Luciano Juba, Facundo Labandeira e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Guarani

Isaque e Régis, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?