Guarani x Juventude ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (13), no Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Guarani recebe o Juventude na tarde deste domingo (13), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Há sete jogos sem perder na Série B, com quatro vitórias e três empates, o Guarani volta a campo embalado e em busca do G-4. Para o confronto, o técnico Louzer trata as presenças de Mayk e Bruninho como dúvida. Caíque e Isaque são os favoritos, caso não estejam aptos.

Do outro lado, o Juventude, com 36 pontos, um a menos que o adversário, vem de derrota para o Vila Nova por 2 a 0. Thiago Carpini terá o retorno de David, que se recuperou um incomodo no adutor da coxa, mas a presença do atacante no time titular é tratada como dúvida. Caso não comece jogando, Tite pode ser mantido no ataque.

Mais artigos abaixo

"Depende das condições clínicas do David. Ele tem sido um jogador importante para nós e está evoluindo os seus comportamentos táticos, lucidez, tomada de decisão e é isso que tentamos potencializar. Fizemos uma alternativa também com os dois (David e Tite) que eu achei muito boa. Ganhamos boas opções", afirmou o treinador.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 29 jogos disputados, foram 11 vitórias do Juventude, contra 10 do Guarani, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Juve venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk (Caíque); Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho (Régis); Bruno José, Isaque e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Kadi, Jadson (Matheus Vargas), Vini Paulista e Nenê; Tite (David) e Fábio Gomes. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Guarani

João Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, assim como Derek, lesionado.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?