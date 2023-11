Guarani x Criciúma: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto pelo acesso, Guarani e Criciúma se enfrentam na noite desta terça-feira (14), a partir das 19h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há cinco rodadas, com três empates e duas derrotas, o Guarani volta a campo pressionado pela vitória. Com 56 pontos, o Bugre está a quatro do Criciúma, que integra o G-4 da Série B. Para o confronto decisivo, o técnico Umberto Louzer terá os retornos de Pegorari e Lucão, que cumpriram suspensão contra o Londrina.

"Enquanto houver chance matemática, vamos lutar até o fim. O nosso grupo acredita no acesso e podemos mudar esse cenário com uma vitória contra o Criciúma. Vamos continuar acreditando até o final", afirmou Lucão.

"Eu não quero chegar aqui e passar um discurso bonito. Eu preciso ser direto e realista sobre o que estamos vivendo. A gente entende que precisa melhorar muito porque o nosso desempenho nos últimos cinco jogos foi abaixo do que podemos apresentar. Esse é o ponto chave. Vamos melhorar o nosso desempenho para voltar a vencer.", completou.

Do outro lado, o Criciúma chega embalado com três vitórias consecutivas na Série B. Sem desfalques, o técnico Cláudio Tencati terá força máxima em campo. Apesar do momento difícil enfrentado pelo rival, o volante Moisés está ciente da dificuldade do confronto.

"Vai ser um jogo difícil, sabemos da qualidade do time do Guarani, foi o único empate que tivemos em casa, mas vamos para pontuar e voltar com o melhor resultado possível", afirmou.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Lucão, Alvariño (Walber) e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; João Victor, Bruno José (Isaque ou Gustavo) e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Barreto (Rômulo), Claudinho e Fellipe Mateus; Hygor (Felipe Vizeu) e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Guarani

Alan Santos, expulso contra o Londrina, cumprirá suspensão.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?