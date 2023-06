Guarani x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (4), no Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e CRB se enfrentam na tarde deste domingo (4), a partir das 15h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Invicto há quatro jogos, com uma vitória e três empates, o Guarani aparece no meio da tabela com 15 pontos, enquanto o CRB chega pressionado após três derrotas seguidas. No momento, está na zona de rebaixamento com cinco pontos.

"Estamos vindo de quatro jogos sem perder e isso é positivo. Mas nos últimos três acabamos sofrendo empate no final dos jogos e trabalhamos em cima disso para corrigir os erros. Fizemos os ajustes e estamos preparados para fazer um bom jogo no domingo", afirmou Tony, o goleiro do Guarani.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma oito vitórias, contra quatro do CRB, além de oito empates. No último encontro válido pela Série B de 2022, o Bugre venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Guarani: Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Lucas Araújo, Matheus Bueno, Isaque e Régis; Bruno José e Bruno Mendes.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro (Hereda), Saimon (Fábio Alemão), Anderson Conceição e Guilherme Romão; Lucas Lima, Juninho Valoura e Anderson Leite; João Paulo, Renato e Rômulo.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

CRB

Anselmo Ramon. Copete, Mike, Hyrui e Auremir são desfalques.

Quando é?