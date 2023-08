Guarani x Ceará ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Ceará se enfrentam na tarde desta quarta-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com quatro vitórias e um empate, o Guarani segue na briga para entrar no G-4. No momento, soma 35 pontos e um aproveitamento de 58%. Para o confronto, o técnico Umberto Louzer terá os retornos de Matheus Bueno e Bruninho. Derek, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, pode ser substituído por Bruno Mendes.

Do outro lado, o Ceará busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Juventude por 1 a 0 e o empate com o Ituano por 1 a 1. No momento, aparece no meio da tabela, com 29 pontos. O técnico Guto Ferreira terá o retorno de David Ricardo, que cumpriu suspensão na última rodada.

Existe uma grande vantagem no retrospecto histórico das equipes. Em 19 jogos disputados, o Guarani soma 10 vitórias, contra apenas duas do Ceará, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B, a equipe de Campinas venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Guarani: Douglas Borges; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Lucas Araújo, Matheus Barbosa e Isaque; Bruno José, João Victor e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Ceará: Bruno Ferreira; Orejuela, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e Paulo Victor, Zé Ricardo, Willian Maranhão e Jean Carlos: Erick, Janderson e Bissoli. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques

Guarani

Derek, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, assim como Pegorari, lesionado.

Ceará

Guilherme Castilho não viajou com a delegação do Ceará.

Quando é?