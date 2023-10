Guarani x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes voltam a campo nesta sexta-feira (27), no Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Botafogo-SP se enfrentam na noite desta sexta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), o Guarani busca a reação na disputa pelo acesso. Em quinto lugar, com 55 pontos, o Bugre está a um ponto do Juventude, equipe que fecha o G-4.

Do outro lado, o Botafogo-SP, no meio da tabela, com 43 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva após encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Régis (Bruninho); João Victor, Bruno José e Bruno Mendes (Derek). Técnico: Umberto Louzer.

Botafogo-SP: Matheus Albino; Ericson, Márcio Silva e Diogo Silva; Thassio, Tarik (Luiz Henrique), Guilherme Madruga e Patrick Brey; Ivonei, Osman e Jonas Toró. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?