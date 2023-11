Guarani x ABC: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e ABC se enfrentam na tarde deste domingo (19), a partir das 15h45 (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há seis jogos, com quatro empates e duas derrotas, o Guarani tem chances remotas de voltar ao G-4. Nomeio da tabela, com 57 pontos, o Bugre precisa fazer seis pontos e torcer por uma combinação de cinco resultados para conquistar o acesso.

"Enquanto tiver a matemática, a gente está vivo e vai acreditar. Vamos brigar enquanto tivermos chances de acesso", afirmou o goleiro Pegorari.

Do outro lado, o ABC, rebaixado para a Série C, está afundado na zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos conquistados. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o Juventude.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos (Alvariño), Lucão e Caíque; Matheus Bueno, Wenderson (Matheus Barbosa), João Victor, Gustavo (Bruno Mendes), Iago (Bruno José) e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

ABC: Michael; Alex Silva, Habraão, Fabrício e Gedeílson; Ramon, Nathan Melo, Wellington Reis, Welliton, Paulo Sérgio (Maycon Douglas) e Wallyson. Técnico: Argel Fuchs.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

ABC

Fábio Lima, lesionado, é desfalque.

Quando é?