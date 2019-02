Melhor jogador com quem já jogou? Griezmann surpreende e escolhe Diego Costa

Atacante destaca jogadores marcantes e dúvida sobre quem seria melhor de todos os tempos

Durante entrevista para o portal Oh my Goal , o atacante Antoine Griezmann destacou alguns dos jogadores mais importantes em variados contextos e exaltou o meia do Ajax e futuro jogador do Barcelona, Frenkie de Jong, além de comentar sobre o defensor mais complicado que já encarou.

"Ele é muito bom. A gente tenta pressioná-lo e nunca consegue", comentou o camisa 7 sobre o rival que possui mais qualidade. "Diria que Pepe, pois ele sempre está na sua nuca, é difícil superá-lo", completou.

Em relação ao companheiro de clube preferido, o francês destacou a parceria que possui com Diego Costa.

"Pelo apoio que ele me dá em campo, me permite jogar com maior liberdade. Nos entendemos em uma troca de olhares. Ele é um lutador e isso me contagia, me encanta", destacou Griezmann.

Confira os números de Antoine Griezmann na temporada 2018/19 de La Liga:

Além disso, o campeão mundial entrou na polêmica sobre qual seria o melhor jogador de todos os tempos. Nesse momento, as dúvidas surgiram.

"Depende da época, mas diria que é Messi ou Cristiano. Nunca vi Maradona ou Pelé. É uma pergunta complicada, cada um tem seu próprio estilo. Também tem o Zidane. Ele ganhou um Mundial enquanto Messi e Cristiano não", explicou Antoine.

O jogador do Atlético de Madrid ainda lembrou de dois companheiros de seleção da França ao comentar sobre quem seria o mais habilidoso que já viu.

"Mbappé e Dembelé!", finalizou o campeão da Copa de 2018.

O Atleti tem descanso durante a semana e volta a campo no próximo domingo (3) contra a Real Sociedad.

How to make a pie chartfrom your data. Please take my survey now