Grêmio tem conversas avançadas por Renato Kayzer, do Fortaleza

Negociação entre Grêmio e Fortaleza deve ter desfecho nos próximos dias. Forma do contrato ainda não está definida

O Grêmio tem conversas avançadas para contratar Renato Kayzer, atualmente no Fortaleza. As tratativas tiveram início nos últimos dias e devem ter um desfecho positivo em breve, conforme apurado pela GOAL.

As condições do negócio ainda não são reveladas. Entretanto, o Fortaleza aceita liberá-lo no mercado da bola, seja por empréstimo ou em definitivo, como apurado pela reportagem.

A contratação de Renato Kayzer conta com aval de Roger Machado. O treinador aprova a chegada do centroavante ao clube para ter mais uma opção para ser "homem-gol" da equipe – Diego Souza é utilizado na função atualmente.

Renato Kayzer foi contratado por R$ 8 milhões pelo Fortaleza, no início de 2022. O centroavante tem vínculo com o clube cearense até dezembro de 2025.

Kayzer atuou em 20 partidas do Fortaleza em 2022. Ele esteve em campo por 783 minutos no período, com três gols marcados e uma assistência.