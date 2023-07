Grêmio x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Aírton Ferreira; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo B, Grêmio e Internacional se enfrentam na noite desta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Aírton Ferreira, em El Dourado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Goiás por 5 a 1, o São Paulo volta a campo em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão sub-17. Porém, o Tricolor Paulista terá pela frente o Grêmio, que venceu o Cruzeiro por 3 a 0 e busca quebrar o tabu histórico do confronto.

Em cinco jogos disputados entre eles, o Tricolor Gaúcho nunca venceu o rival. Foram três vitórias do São Paulo e dois empates. No último encontro válido pelo Brasileirão sub-17 de 2022, o time paulista venceu por 5 a 2.

Prováveis escalações

Grêmio sub-17: João Victor, Da Mata, Frederico, Pedro Gabriel, Bernardo Zortea, Lucas Camilo, Guga, Natã Barbosa, Alysson Edward , Fernandinho, Acácio.

São Paulo sub-17: Eric, Basile, Igor Odoni, Gabriel Rocha, Vitor Torezan, Felipe Oliveira, Nicolas Borges, Rhaul, Ryan, Lucca Marques.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?