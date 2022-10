Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira (26), equipes fazem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17; veja como acompanhar ao vivo na TV

Em busca da final, Grêmio e Santos fazem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17 nesta quarta-feira (26), às 15h30 (de Brasília), no CT Hélio Dourado. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na primeira fase, a equipe gaúcha terminou em quarto lugar, com 17 pontos, registrando cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, enquanto nas quartas de final eliminou o Vasco por 4 a 1 no placar agregado.

"O Santos tem um jogo ofensivo forte, nos enfrentamos na primeira fase. Nos conhecemos e temos a convicção de que não mudaremos a nossa forma de jogar. Analisamos todos os detalhes para passar aos atletas. Esperamos fazer um grande jogo amanhã e obtermos a vitória para ter vantagem na partida de volta. Conseguimos ter dois grandes desempenhos nas quartas de final, agora já é outra história. Sabemos que somos fortes em casa e esperamos fazer nosso jogo de imposição, além de mostrar um bom futebol para a torcida gremista", afirmou o técnico Airton Fagundes.

Do outro lado, o Santos ficou na vice-liderança com 19 pontos (três a menos que o líder Athletico-PR), somando sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Já no mata-mata deixou para trás o Fortaleza aplicando uma goleada de 6 a 0, no agregado.

Prováveis escalações

Escalação do provável GRÊMIO SUB-17: Cássio, Luiz Eduardo, João Lima, Viery e José Guilherme, Caio, Kaick e Kauan Kelvin; Gustavo, Jefinho e Lucas Caniggia.

Escalação do provável SANTOS SUB-17: Rodrigo Falcão; JP Chermont, Lenin, Samuel e Souza; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Matheus Lima; Rodrigo Cezar, Bernardo e Deivid.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados para o primeiro jogo da semifinal.

Santos

Assim como o rival, o Santos também não possui desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: CT Hélio Dourado – Eldorado do Sul, RS

• Arbitragem: LUCAS GUIMARÃES (árbitro), LUIZA NAUJORKS e FAGNER BUENO (assistentes), JONATHAN GIOVANELLA (quarto árbitro)