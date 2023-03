Grêmio x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na internet

O Grêmio recebe o Santos neste sábado (1), a partir das 11h (de Brasília), no Estádio Aírton Ferreira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Grêmio, no YouTube.

Vindo de derrota para o Bahia por 3 a 2 na última rodada, o Grêmio busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão feminino 2023 para seguir na briga pela classificação às quartas de final. No momento, soma sete pontos, enquanto o Santos, com oito, vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Grêmio feminino: Iasmin Paixão; Nágela Oliveira, Tuani e Pati Maldaner; Natane, Rafa Levis, Jéssica Peña, Cássia, Shashá, Raquel Fernandes e Caty. Técnico: Felipe Endres.

Santos feminino: Camila Rodrigues; Gi Fernandes, Kaká, Reina e Bia Menezes; Brena, Ana Carla e Thaisinha; Fabi Simões, Ketlen e Cristiane. Técnico: Kleiton Lima.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?