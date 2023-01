Grêmio retoma conversas pelo empréstimo de Vina, do Ceará

O Grêmio retomou conversas pelo empréstimo de Vina, meia-atacante do Ceará, no mercado da bola, como soube a GOAL. As conversas com o Fluminense não avançaram, e o jogador discute a possibilidade de defender o time gaúcho.

Os cearenses aceitam a liberação do atleta por empréstimo até dezembro de 2023. No entanto, pedem uma compensação financeira e exigem que os gaúchos arquem com os salários do meia-atacante.

As tratativas são conduzidas pelo agente André Cury, que discute a situação diretamente com a diretoria cearense. O atleta está disposto a atuar no time de Porto Alegre e se animou com a possibilidade de ser comandado por Renato Gaúcho.

Vina está à procura de um clube na Série A do Campeonato Brasileiro. O meio-campista não quer permanecer no Ceará para a disputa da Série B. Ele acredita que pode jogar o principal torneio do país em 2023.

Ele já disputou uma partida pela equipe cearense na atual temporada, somando 90 minutos em campo. A equipe venceu por 5 a 0 o Guarani de Juazeiro, e o meio-campista deu assistência para um gol.

O Fluminense tentou a contratação de Vina no mercado da bola recentemente, mas não avançou nas tratativas. O Vasco também aprovou a investida pelo atleta. Entretanto, as conversas regrediram. Ele tem compromisso no clube até 31 de dezembro de 2024.