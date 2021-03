Grêmio ganha concorrente na disputa por Douglas Costa

Tricolor fez consulta pelo jogador, mas outro time está na jogada e pode atrapalhar a negociação

Após confirmar a desistência de contratar Rafael Borré, o foco do Grêmio agora é na tentativa de repatriar o meia-atacante Douglas Costa, jogador formado na base tricolor, hoje defendendo por empréstimo o Bayern de Munique e que pertence à Juventus.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Nós vamos fazer uma consulta e, se tiver um situação de negócio que for possível, nós vamos em frente e vamos tentar viabilizar, mas sabemos que é uma negociação muito difícil de ser fechada”, disse o presidente gremista, Romildo Bolzan, em entrevista para a Rádio Bandeirantes.

O problema é que o Grêmio ganhou um concorrente forte por Douglas Costa: o Tigres, do México. O clube que disputou o último Mundial e Clubes também fez uma consulta pelo jogador e estaria disposto a pagar o valor que a Juventus estabelecer para contar com o atleta.

O que pode favorecer o Grêmio nesta disputa é que o jogador já disse que tem o desejo de voltar para o Grêmio e que aceitaria receber um salário menor para ficar perto da família em Porto Alegre.

O técnico Renato Portaluppi também entrou no circuito e conversou com Douglas Costa para tentar convencer o atacante a jogar pelo Grêmio.

“O Douglas Costa é um grande jogador, gostaria muito de contar com ele. É um jogador de seleção e quando conversamos ele demonstrou interesse de vir jogar no Grêmio. Agora tem coisas que fogem do meu alcance, é a parte financeira, o Douglas Costa é um grande nome... A parte financeira é com a diretoria do Grêmio”, disse Renato Portaluppi na sua última entrevista coletiva.

Douglas Costa está emprestado ao Bayern de Munique até junho deste ano e não conseguirá ser liberado antes. Com a Juventus, o meia-atacante tem contrato até junho de 2022, e o time italiano já sinalizou que aceita liberar o atleta no segundo semestre deste ano em troca de uma dívida que o clube tem com o jogador, ou envolver Douglas Costa como moeda de troca em alguma negociação com outro time da Europa.