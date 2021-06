Grêmio encaminha empréstimo de atacante ao Red Bull Bragantino

O jovem Gui Azevedo atuou pouco em 2021 e deve ganhar rodagem no interior paulista

A direção do Grêmio está acertando o empréstimo de Guilherme Azevedo, de 20 anos, para o RB Bragantino. O clube paulista vai pagar dois milhões de reais para contar com o atacante por uma temporada, com valor pré-fixado caso o time optar pela compra após o empréstimo. A negociação deve ser confirmada ainda esta semana.

É um modelo de negociação que vem sendo muito utilizado pelos paulistas: Praxedes, do Internacional, é só mais um dos jogadores jovens que foi negociado em definitivo com o RB Bragantino recentemente - esse, em definitivo. Outros nomes como Eric Ramires (Bahia), Helinho (São Paulo) e Natan (Flamengo) também estão em Bragança Paulista emprestados com o passe pré-fixado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quem também está acertando a sua saída do Grêmio é o lateral-esquerdo Cortez. Fora dos planos do técnico Tiago Nunes e com contrato acabando no final deste ano, o jogador foi procurado pelo Bahia e deve acertar nesta semana a sua rescisão e já rumar para Salvador. Nesta negociação, o Tricolor não receberá nenhum valor.

Fortaleza quer devolver meio campista

O meio campista Isaque, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fortaleza, pode retornar para o Tricolor. Desde a chegada do técnico argentino Juan Vojvoda ao clube, Isaque não vem sendo mais aproveitado e deve ser devolvido em breve para compor elenco.

Grêmio quer goleiro experiente

Com a convocação de Brenno para defender a Seleção Brasileira Olímpica, o Grêmio vai ao mercado em busca de um goleiro experiente. A direção tricolor chegou a sondar o goleiro João Paulo, do Santos. O Peixe, porém, não aceitou liberar o reserva imediato.

Quem foi oferecido ao Grêmio foi o terceiro reserva do Santos, o goleiro Vladimir, que está com o seu contrato acabando no final desta temporada e não deve permanecer na Vila Belmiro. A direção gremista, em um primeiro momento, descartou o nome.