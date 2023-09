Grêmio x Cuiabá: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (3), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio recebe o Cuiabá na manhã deste domingo (3), a partir das 11h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Grêmio, com 36 pontos, briga para se manter no G-4. Vale lembrar que a equipe gaúcha nunca perdeu para o Cuiabá. Em cinco jogos, foram quatro vitórias e um empates.

Do outro lado, o Cuiabá, no meio da tabela com 28 pontos entra em campo pressionado após três derrotas consecutivas no Brasileirão. Deyverson, com oito gols no torneio, está confirmado no ataque.

Prováveis escalações

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Allan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafu, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Marllon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Quando é?