Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (27), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam na noite deste domingo (27), a partir das 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Após a eliminação da Copa do Brasil e a derrota para o Santos por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Grêmio busca a recuperação na luta pelo G-4. No momento, soma 33 pontos e um aproveitamento de 33%. Sem Renato Portaluppi, que cumprirá suspensão, a equipe será comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes.

Já o Cruzeiro, no meio da tabela, com 25 pontos, chega pressionado após quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos disputados. "Jogamos seja com quem for e eu posso contar, nos dedos de uma mão, quando não fomos iguais ou superiores. Isso não dá pontos, é verdade, mas não podemos sair do caminho. Não podemos desviar do que estamos fazendo no trabalho. Somos os primeiros a cobrar uns aos outros. Não é um momento bom, mas temos que trabalhar mais uma vez, fortíssimos dentro de campo, para buscar contra o Grêmio aquilo que perdemos (pontuação), afirmou Pepa.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 32 vitórias, contra 25 do Grêmio, além de 22 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

Grêmio: Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Pepê (Carballo), Bitello, Cristaldo, Ferreira (João Pedro Galvão); Luis Suarez. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

Cruzeiro: Rafael Cabral; Helibelton Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Filipe Machado (Mateus Vital); Wesley, Arthur Gomes e Rafael Papagaio (Bruno Rodrigues). Técnico: Pepa.

Desfalques

Grêmio

Renato Portaluppi, expulso contra o Santos, e Reinaldo e Gustavo Martins, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Cruzeiro

William, Lucas Oliveira, Matheus Pereira, Ramiro, Rafael Bilu e Wesley Gasolina estão no departamento médico, enquanto Wallisson segue treinando à parte.

Quando é?