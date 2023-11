Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (12) em Porto Alegre; veja como acompanhar na TV e na internet

Com os ingressos esgotados, o Grêmio recebe o Corinthians neste domingo (12), a partir das 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo -exceto São José dos Campos e Taubaté-, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará e Ceará) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view, com narração de Gustavo Villani e os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho (veja a programação completa aqui).

Embalado com cinco vitórias consecutivas, o Grêmio entrou de vez na disputa pelo título do Brasileirão após vencer de virada o Botafogo por 4 a 3 na última rodada. Com a boa atuação no Rio de Janeiro, é provável que o técnico Renato Portaluppi opte por manter a base da equipe para o próximo desafio.

Do outro lado, o Corinthians, com 41 pontos, a quatro da zona de rebaixamento, volta a campo pressionado após ser derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 e o empate com o Atlético-MG em 1 a 1 nos últimos dois jogos disputados. Para o confronto, o técnico Mano Menezes terá o retorno de Fagner, que cumpriu suspensão contra o Galo.

Em 90 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 35 vitórias, contra 29 do Corinthians, além de 26 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, as equipes empataram em 4 a 4.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Ronald; Everton Galdino, Ferreira e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto, Giuliano, Ángel Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Grêmio

Geromel, com lesão muscular, está fora.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?